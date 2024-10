Pedreiro ensina como renovar pisos e paredes de forma prática e sem gastar muito

Munido de alguns materiais e um sonho, especialista trouxe dicas para dar uma renovada na sua casinha

Magno Oliver - 01 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube/ Canal WDC Pinturas e efeitos)

Dar uma reformada no piso de uma casa é o sonho de muitos brasileiros, principalmente conquistar aquele efeito de pedras naturais.

Assim, o efeito do momento se tornou possível e sem gastar muito com isso. Um tutorial vai te ajudar e você terá o piso dos sonhos em casa.

Dessa forma, um pedreiro especialista em pisos bombou nas redes sociais compartilhando a dica de um produto muito bom e inovador.

O canal no YouTube do pedreiro Denis Bezerra, no WDC Pinturas e Efeitos, usou o produto Grannistone Pedras Naturais. Ele consegue um acabamento texturizado à base de resina de poliuretano.

“É um produto impermeável e antimofo, ideal para uso interno e externo, que se destaca pela sua resistência aos raios solares e secagem rápida”, explica Denis.

Para aplicar, basta preparar o piso, aplicar uma camada de 1 a 2 mm com uma desempenadeira. Após 10 a 15 minutos da aplicação inicial, o especialista volta com a desempenadeira no piso para trazer um acabamento mais rente e melhorado.

“A gente espera a resina dar uma puxada e faz um repasse de massa. Aplica uma parte, dá uma repassada, dá um tempinho de novo e aplica novamente”, reforça o pedreiro.

Outro truque que ele traz é o de usar uma bucha molhada para limpar a desempenadeira e trazer mais uniformidade na aplicação da massa e retirar toda a cola da resina.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

