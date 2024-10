Sem citar Irã, governo Lula manifesta ‘grave preocupação’ com invasão israelense do Líbano

RENATO MACHADO

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota na tarde desta terça-feira (1º) na qual afirma acompanhar com “grave preocupação” as operações militares terrestres das forças de Israel na região sul do Líbano.

A chancelaria brasileira acrescenta que a invasão territorial represente violação do direito internacional, da Carta da ONU e das resoluções do Conselho de Segurança.

“Ao reafirmar a defesa do pleno respeito à soberania e à integridade territorial do Líbano, o Brasil insta Israel a interromper imediatamente as incursões terrestres e os ataques aéreos a zonas civis densamente povoadas naquele país”, completa.

O comunicado não menciona os ataques do Irã a Israel. Teerã usou mais de 200 mísseis contra o país inimigo e atribui a ofensiva a seu direito de autodefesa.