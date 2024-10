Lei Seca: como fica a venda de bebidas alcoólicas em Anápolis e outros 6 municípios durante o dia da eleição

Chefe de cartório alerta para condutas proibidas no dia do pleito

Paulo Roberto Belém - 02 de outubro de 2024

Anápolis está liberada da lei seca (Foto: Reprodução)

Uma decisão conjunta dos magistrados que respondem pelas zonas eleitorais de Anápolis e de mais seis cidades vinculadas à jurisdição eleitoral da cidade, determinou que não haverá a aplicação da lei seca no dia das eleições, que acontecem no próximo domingo (6).

Com isso, não haverá qualquer tipo de restrição quanto ao comércio de bebidas alcoólicas no período da véspera até o dia das eleições. Os municípios que integram eleitoralmente Anápolis são Bonfinópolis, Campo Limpo de Goiás, Goianápolis, Leopoldo de Bulhões, Ouro Verde e Terezópolis de Goiás.

O chefe de cartório eleitoral, Josiel Messias, disse que o que implica na decisão é a dificuldade do efetivo policial para o cumprimento de uma eventual restrição. “Foi preferível utilizar as forças policiais na fiscalização de outras condutas ilícitas no dia da eleição”, explicou.

Entretanto, mesmo com a não aplicação da lei seca, o chefe de cartório alerta sobre a proibição de aglomerações com fins eleitorais nos arredores dos locais de votação, deixando um recado. “Obviamente, o comércio estará liberado, mas não significa que o eleitor pode adentrar em um local de votação portando bebida alcoólica”, informou.

Caso fosse adotada, a proibição valeria para bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, mercearias e outros estabelecimentos similares, assim como em locais abertos ao público.