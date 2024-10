Em conversa com venezuelanas, Márcio prega não deixar o ‘Brasil nem Anápolis virar comunista’

Diálogo aconteceu na Rua Engenheiro Portela, em meio à agenda de campanha do candidato

Thiago Alonso - 04 de outubro de 2024

Candidato conversou com eleitores durante agenda na rua. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na reta final da campanha para a Prefeitura de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) divulgou um vídeo ao lado de três mulheres venezuelanas.

No registro, gravado na rua Engenheiro Portela, no setor Central, uma das principais localidades da cidade, o candidato questionou as estrangeiras sobre a “ditadura comunista” no país de origem delas.

Ambas responderam ao questionamento, alegando que a situação no país comandado por Nicolás Maduro não está nada positiva.

Diante disso, o candidato reforçou que não irá deixar nem o Brasil nem Anápolis “virarem Venezuela.”

“Fora comunistas, venham para o lado certo!”, disse o candidato ao posto de prefeito do município.