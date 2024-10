Estudante anapolina garante 1º lugar em concurso nacional de redação

Adolescente escreveu uma carta para tratar das mazelas ambientais e possíveis soluções para a crise climática

Davi Galvão - 04 de outubro de 2024

Karolina Rosa de Oliveira é estudante do Sesi Jundiaí. (Foto: Reprodução)

“Escrevo antes que nossos caminhos se cruzem. Os rumores sobre sua aproximação têm sido recorrentes, e sinto uma necessidade urgente de falar com você”.

Foram com essas frases que Karolina Rosa de Oliveira, de apenas 15 anos, representou a cidade de Anápolis e garantiu o primeiro lugar em uma competição nacional de redação, dentre centenas de competidores. O tema central: “O Brasil que resiste: ideias para adiar o fim do mundo”.

Grande vencedora do 2º Concurso Portinho Livre Literatura Infantojuvenil, a adolescente, que cursa o primeiro ano do ensino médio na unidade do Sesi Jundiaí, contou ao Portal 6 que não foi a primeira vez que participou de uma competição do tipo.

“Ano passado teve a primeira edição do Portinho Livre e meu professor convidou todos os alunos a participarem. Eu e meus colegas escrevemos o texto e eu consegui ficar entre os 30 melhores”, relembrou.

Este ano, as coisas foram um pouco diferentes. A iniciativa de ingressar no concurso partiu da própria estudante, que viu nas redes sociais que as inscrições já estavam abertas.

Com o tema instigante, Karolina escreveu uma carta, endereçada ao próprio “Fim”, em um texto no qual clama que seja dado um pouco mais de tempo para a humanidade poder aprender com os erros que cometeu.

Karlos Matias, pai da adolescente, garantiu que tanto ele quanto a esposa “transbordaram de orgulho” ao receberem a notícia, e que, embora também surpresos, jamais duvidaram do potencial da filha.

“Muito orgulho, é uma menina muito esforçada, não só ela, mas os outros três irmãos mais novos. Ela sempre foi comprometida, corre atrás do que precisa […] Ela falou que ia participar, mostrou o texto para a gente e quando de repente, ligam falando que ela competidor, muita alegria”, contou.

Agora, a família já se prepara para ir até o Rio de Janeiro, onde a organização do evento garantiu passagem e hospedagem para a estudante, a fim de receber a premiação durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Fiocruz, no Rio de Janeiro, de 13 a 19 de outubro.