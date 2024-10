Lei seca decretada: veja as cidades de Goiás em que a venda de bebidas está proibida

Restrição valerá das 22h de sábado (05) até 18h do domingo (06)

Augusto Araújo - 04 de outubro de 2024

Anápolis não terá Lei Seca nestas eleições. (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) lançou nesta sexta-feira (04) uma lista das 31 cidades que decretaram Lei Seca em Goiás para o dia das eleições municipais, neste domingo (06).

A lista completa conta com os seguintes municípios: Goianésia, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propício, Barro Alto, Trindade, Uruaçu, Minaçu, Formoso, São Luís dos Montes Belos, São Domingos, Guarani de Goiás, Nova Roma, Itaberaí, Mossâmedes e Aparecida do Rio Doce.

Além deles, também estão presentes Porangatu, Novo Planalto, Niquelândia, Palmeiras de Goiás, Cezarina, Campestre de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Porteirão, Castelândia, Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás, Heitoraí, Morrinhos, Caçu, Itarumã e Corumbá.

A proibição se estende das 22h de sábado (05), até o fim da votação no domingo (06), por volta das 18h.

Conforme o Portal 6 já havia noticiado, Anápolis não terá restrições à venda de bebidas alcóolicas na data, assim como Bonfinópolis, Campo Limpo de Goiás, Goianápolis, Leopoldo de Bulhões, Ouro Verde e Terezópolis de Goiás, que também integram a zona eleitoral do município.

Goiânia e Aparecida de Goiânia também não irão aplicar a regra no dia das eleições.