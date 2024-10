Professor Alcides ultrapassa Matheus Ribeiro e se torna o candidato que mais gastou com conteúdo impulsionado nas redes sociais

Somados, os valores gastos pelos postulantes ao Executivo das três maiores cidades de Goiás totalizam R$ 1,7 milhão

Pedro Hara - 04 de outubro de 2024

Professor Alcides, candidato do PL à Prefeitura de Aparecida. (Foto: Júnior Gomes)

Após o término do período para impulsionar conteúdo nas redes sociais, na última quinta-feira (03), Rápidas realizou um novo levantamento com os candidatos que mais gastaram com o serviço durante a campanha eleitoral.

Anteriormente, quem ocupava a liderança nesse quesito era Matheus Ribeiro (PSDB), que concorre à Prefeitura de Goiânia, com R$ 400 mil investidos no recurso.

No entanto, na reta final da campanha, ele foi ultrapassado por Professor Alcides (PL), que disputa o Executivo de Aparecida de Goiânia.

Alcides assumiu a liderança com R$ 623 mil pagos no serviço. Matheus Ribeiro vem logo em seguida, com R$ 500 mil investidos. O top 3 é fechado por Sandro Mabel (UB), com R$ 202,3 mil desembolsados.

Somados, os valores gastos pelos postulantes ao Executivo das três maiores cidades do estado totalizam R$ 1,7 milhão.

Confira quanto os candidatos as prefeituras de Goiânia, Anápolis e Aparecida investiram no serviço de impulsionamento

Goiânia

Adriana Accorsi (PT) – R$ 7 mil

Matheus Ribeiro (PSDB) – 500 mil

Fred Rodrigues (PL) – R$ 40 mil

Professor Pantaleão (UP) – Não gastou com impulsionamento

Sandro Mabel (UB) – R$ 202,3 mil

Rogério Cruz (SD) – R$ 40 mil

Vanderlan Cardoso (PSD) – R$ 40 mil

Anápolis

Antônio Gomide – R$ 93,4 mil

Eerizania Freitas – R$ 5 mil

Hélio da Apae – R$ 6.560

José de Lima – Não gastou com impulsionamento

Márcio Corrêa – R$ 75 mil

Aparecida de Goiânia