Ao lado de Elon Musk, Trump volta ao local em que sofreu atentado

Republicano repetiu comícios anteriores, com ataques a imigrantes, questionamentos ao processo eleitoral e promessa de empregos

Folhapress - 05 de outubro de 2024

Elon Musk e Donald Trump. (Foto: Reprodução/Redes Sociais/Youtube)

FERNANDA PERRIN

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, voltou neste sábado (5) ao local em Butler, na Pensilvânia, onde quase foi assassinado em 13 de julho. O empresário foi acompanhado de seu vice, J.D. Vance, e do bilionário Elon Musk, de quem vem se aproximando nos últimos meses.

“Como eu estava dizendo”, afirmou Trump ao surgir no palco, fingindo que estava retomando o discurso interrompido quando foi atingido de raspão na orelha por uma bala.

Ele – que afirmou em seu discurso de aceitação da nomeação, em julho, que não trataria mais do atentado -, prestou uma homenagem ao bombeiro Corey Comperatore, morto no evento anterior. O empresário pediu um minuto de silêncio ao público enquanto um tenor cantava “Ave Maria” ao vivo.

O restante do discurso do republicano repetiu seus comícios anteriores, com ataques a imigrantes, suspeitas sem provas sobre a lisura da eleição e a promessa de que fará a economia crescer e gerará milhões de empregos se eleito.

Em uma das muitas digressões durante a fala, Trump falou sobre a competição de boxe nas Olimpíadas, afirmando, incorretamente, que a vencedora da categoria era uma mulher trans. “É degradante para as mulheres ter homens fazendo esportes femininos”, disse.

Também disse que o furacão Helene é o pior desastre desde o Katrina, em 2005, e acusou o governo democrata de ter dado uma resposta tão ruim ao fenômeno quanto a de George W. Bush ao devastador ciclione durante seu mandato. Trump tem explorado o desastre que atingiu dois estados cruciais na eleição – Geórgia e Carolina do

Norte – para atacar a adversária, Kamala Harris.

Em uma fala breve, o dono do X se mostrou um orador titubeante. Ele pediu desculpas duas vezes por estar sendo repetitivo enquanto fazia um apelo para que os americanos se registrem para votar. “Se você não votar, esta será a última eleição”, disse, em referência ao pleito marcado para exatamente daqui um mês.

“Vamos chegar em Marte antes do fim do meu mandato”, disse Trump. “Não sei, Musk me disse isso”, completou, rindo.