Márcio Corrêa e Antônio irão disputar segundo turno em Anápolis

Candidatos vão se reencontrar no próximo dia 27 de outubro

Paulo Roberto Belém - 06 de outubro de 2024

Em votação acirrada, Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL), candidatos à Prefeitura de Anápolis, foram os mais votados e irão disputar o segundo turno das eleições, que acontece em 27 de outubro.

Com 99,64% das urnas apuradas, o candidato do PL teve 49,60% dos votos, enquanto o candidato do PT teve 35,45%.

Sendo assim, será necessário uma nova rodada de votações para definir o próximo prefeito do município.

Em terceiro lugar nas eleições, Eerizania Freitas (UB) foi votada por 10,88% do eleitorado anapolino.

Hélio da Apae (PSDB) ficou com 2,50 % dos votos, enquanto 1,58% dos eleitores votaram em José de Lima (PMB).