Confira os 37 vereadores eleitos em Goiânia

Major Vitor Hugo foi o mais bem votado, com mais de 15 mil votos

Gabriella Pinheiro - 06 de outubro de 2024

Plenário vazio da Câmara de Goiânia. (Foto: Alberto Maia/Câmara de Goiânia)

Os eleitores de Goiânia escolheram, neste domingo (06), os 37 vereadores que irão ocupar a Câmara Municipal da capital pelos próximos 04 anos. Dentre eles, 33 foram homens e 04 são mulheres.

Dentre os nomes, 17 vereadores que tentaram a reeleição conseguiram conquistar o pleito como: Aava Santiago (PSDB), Sargento Novandir (MDB) e Lucas Kitão (UB).

No total, o partido que mais teve candidatos eleitos foi MDB, com 07 nomes. Logo em seguida, aparecem PRD e PL, ambos com 04.

Com 100% das urnas apuradas, o próximo passo será a diplomação dos eleitos, que deve acontecer até 19 de dezembro.

Veja os vereadores eleitos:

Major Vitor Hugo (PL) – 15.678 votos

Professor Edward (PT) – 13.573 votos

GCM Romário Policarpo (PRD) – 11.496 votos

Aava Santiago (PSDB) – 10.482 votos

Sargento Novandir (MDB) – 9.762 votos

Geverson Abel (Republicanos) – 9.220 votos

Henrique Alves (MDB) – 8.918 votos

Pedro Azulão Jr (MDB) – 8.759 votos

Igor Franco (MDB) – 8.057 votos

Anselmo Pereira (MDB) – 7.951 votos

Lucas Kitão (UB) – 7.806 votos

Isaías Ribeiro (REPUBLICANOS) – 7.657 votos

Kátia (PT) – 7.247 votos

Fabrício Rosa (PT) – 7.216 votos

Oséias Varão (PL) – 7.194 votos

Luan Alves (MDB) – 6.953 votos

Ronilson Reis (Solidariedade) – 6.468 votos

Juarez Lopes (PDT) – 6.340 votos

Bruno Diniz (MDB) – 6.325 votos

Lucas Vergílio (MDB) – 6.308 votos

Cabo Senna (PRD) – 6.306 votos

Bessa (DC) – 6.123 votos

Léia Klebia (PODE) – 5.976 votos

Tião Peixoto (PSDB) – 5.726 votos

Coronel Urzêda (PL) – 5.602 votos

Willian Veloso (PL) – 5.491 votos

Rose Cruvinel (UB) – 5.290 votos

Léo José (Solidariedade) – 5.267 votos

Denicio Trindade (UB) – 5.238 votos

Welton Lemos (Solidariedade) – 5.121 votos

Markim Goya (PRD) – 5.037 votos

Dr Gustavo (Agir) – 4.506 votos

Thialu Guiotti (Avante) – 4.425 votos

William do Armazém Silva (PRTB) – 4.069 votos

Heyler Leão (PP) – 3.710 votos

Daniela da Gilka (PRTB) – 3.705 votos

Sanches da Federal (PP) – 3.607 votos