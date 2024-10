Dr. José Fernandes é o campeão de votos para Câmara Municipal de Anápolis em 2024

Médico, que é ferrenho opositor do atual prefeito Roberto Naves, quase triplicou votação que teve em 2020

Danilo Boaventura - 06 de outubro de 2024

José Fernandes é vereador de Anápolis pelo MDB. (Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Anápolis)

O ortopedista e médico legista Dr. José Fernandes (MDB) foi o vereador mais bem votado em Anápolis com 4.222 votos. Ele mais que duplicou a votação obtida em 2020, quando foi eleito com 1.422 votos pelo PSB.

Ferrenho opositor ao atual prefeito Roberto Naves (Republicanos), José Fernandes desde o início do atual mandato usou as redes sociais para se conectar com eleitores fazendo denúncias ou se posicionando sobre os acontecimentos na cidade.

Ele também até março deste ano era colunista do Portal 6, escrevendo sempre às sextas-feiras textos com fies politico ou de reflexões sobre a vida.