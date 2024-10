“É uma nova eleição”, diz Gomide após avançar para o 2º turno

Candidato vai enfrentar Márcio Corrêa no dia 27 de outubro

Pedro Hara - 06 de outubro de 2024

Antônio Gomide e o vice Geraldo Espíndola (Rede). (Foto: Divulgação)

Após avançar para o 2º turno com 69.370 mil votos, que corresponde a 35,45% dos votos válidos, Antônio Gomide (PT) classifica que agora começa uma nova eleição em Anápolis.

“É uma nova eleição. No 2º turno vamos ter todas as condições de fazer o debate novamente com a cidade, daquilo que nós achamos importante, dos projetos que nós queremos para a cidade. Projetos na Educação, Saúde, melhoria na Infraestrutura. Vamos buscar o eleitorado, mostrar que o nosso projeto é o melhor e vamos buscar o convencimento dos eleitores para que a gente possa reverter esse quadro, para sair vitorioso no segundo turno”, afirmou o candidato.

Atrás de Márcio Corrêa (PL), que somou 49,59% dos votos válidos, Gomide comemorou os quase 70 mil votos.

“A nossa votação foi muito boa. 35% dos votos, quase 70 mil votos em Anápolis. Isso nos dá condições de fazer um debate de cabeça erguida, com propostas e buscando o entendimento do eleitor na disputa de projetos para aquilo que nós achamos importante para Anápolis”, celebrou.

O 2º turno entre Antônio Gomide e Márcio Corrêa está marcado para o dia 27 de outubro.