Fred Rodrigues aponta que pode ser eleito ainda em primeiro turno

Candidato do PL foi votar acompanhado do deputado federal Gustavo Gayer e do senador Wilder Morais

Augusto Araújo - 06 de outubro de 2024

Gustavo Gayer, Wilder Morais e Fred Rodrigues, da esquerda para a direita. (Foto: Divulgação)

O candidato a prefeito de Goiânia Fred Rodrigues (PL) votou no início da tarde deste domingo (06), na Escola Casinha das Letras.

Na ocasião, ele esteve acompanhado pela esposa e filho, além do deputado federal Gustavo Gayer (PL) e do senador Wilder Morais, presidente do PL em Goiás.

Em entrevista concedida à imprensa, o candidato afirmou estar confiante e disse acreditar na possibilidade de conseguir ser eleito ainda em primeiro turno.

“A gente está contribuindo e representando os valores e princípios que estão na maioria da população de Goiânia”, destacou Fred Rodrigues.

O candidato do PL também apontou que, caso a disputa vá para o segundo turno, ele teria capacidade de superar os outros concorrentes, por ter propostas mais fortes, no entendimento dele.