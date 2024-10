Fred Rodrigues e Sandro Mabel disputam segundo turno em Goiânia

Nova votação acontece ainda neste mês, no dia 27 de outubro

Gabriella Pinheiro - 06 de outubro de 2024

Fred Rodrigues e Sandro Mabel. (Foto: Alego/ Divulgação)

Os candidatos Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (UB) disputarão o segundo turno das eleições de 2024, marcada para o dia 27 de outubro, para a Prefeitura de Goiânia.

Após a apuração, o candidato que conta com o apoio de Bolsonaro teve 31,14% dos votos, enquanto o empresário – que tem aprovação de Ronaldo Caiado (UB) – teve 27,66%.

Devido ao resultado, será necessária uma nova votação para definir quem será o próximo prefeito da capital, uma vez que nenhum deles obteve mais da metade dos votos válidos (excluindo os em branco e nulos).

Em terceiro lugar, ficou Adriana Accorsi (PT) que registrou 24,44%.

Logo atrás aparece Matheus Ribeiro (PSDB) com 6,81% de votos, Vanderlan Cardoso (PSD) com 6,57%. Rogério Cruz (Solidariedade) teve 3,14%, enquanto o Professor Pantaleão (UP) contou com 0,24%.