Irmão de Marçal recebe menos de mil votos e não consegue cadeira na Câmara de Goiânia

Funcionário público chegou a utilizar símbolos do coach, que não surtiram efeitos

Thiago Alonso - 06 de outubro de 2024

Pablo Marçal e o irmão, Hudson Marçal. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Candidato a vereador por Goiânia, o funcionário público Hudson Marçal (PL), irmão mais velho de Pablo Marçal (PRTB), não conseguiu se eleger para a Câmara da capital goiana — mesmo com o apoio nas redes sociais.

Com menos de 1 mil votos, o homem, de 56 anos, que nunca havia se candidatado, não obteve êxito, assim como o ex-coach, que ficou fora do segundo turno na cidade de São Paulo.

Durante toda a campanha, o político do Partido Liberal (PL) não poupou oportunidades de se vincular à imagem do influenciador, que também é goianiense.

No período, ele chegou a utilizar ‘símbolos’ como o “M” feito com a mão e o boné, também com o “M”, assim como o irmão durante a corrida eleitoral paulistana.

Contudo, as estratégias não surtiram efeito, levando apenas 916 eleitores às urnas para votar em Hudson Marçal, recebendo apenas o direito de ser suplente, em uma posição nada favorável.