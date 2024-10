“Nós temos lado, o lado nosso é a nossa cidade”, diz Antônio Gomide

Candidato disse que pretende caminhar pela cidade e conversar com as pessoas após a eleição

Karina Ribeiro - 06 de outubro de 2024

O candidato à Prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide (PT) foi o primeiro, entre os cinco postulantes, a votar na manhã deste domingo (06)

Após registrar os números dos candidatos em uma urna do Colégio Galileu, localizado no Bairro Jundiaí, ele disse que está confiante na vitória. “Fizemos uma campanha limpa, propositiva, e estamos com expectativa de chegarmos ao final do dia com a vitória”, afirmou ao Portal 6.

Gomide disse ainda sobre a capacidade de diálogo, referindo-se à política do dia a dia – que interfere na rotina e na vida do anapolino. “Nós temos um lado, o lado nosso é a nossa cidade e é isso buscamos ao longo da campanha” explicou.

Questionado sobre o que fará logo após a eleição, o candidato vai caminhar na cidade e conversar com as pessoas. “Vamos aguardar o resultado”, finalizou.