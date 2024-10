Prefeito Rogério Cruz afirma estar confiante para disputar o segundo turno: “pesquisa não é sentença”

Candidato à reeleição fez um balanço positivo da campanha para o Paço Municipal e disse estar convicto do trabalho realizado

Thiago Alonso - 06 de outubro de 2024

Prefeito Rogério Cruz registrou o voto na Faculdade Araguaia. (Foto: Divulgação)

O prefeito e candidato à reeleição em Goiânia, Rogério Cruz (SD), esteve na manhã deste domingo (06), na Faculdade Araguaia, onde votou acompanhado da esposa, Thelma Cruz.

Em coletiva, o político disse estar confiante com o resultado e fez um balanço positivo da campanha para a Prefeitura.

“Foi uma campanha muito propositiva, apresentando o que nós já fizemos para nossa população e também apresentando nossas propostas”, pontuou o concorrente ao Paço Municipal.

O candidato também declarou estar convicto de que irá disputar o segundo turno, mas optou por não cravar um adversário.

“Vamos começar na semana que vem um novo trabalho. Acho que a gente tem que continuar só nos nossos passos. Meus passos vão continuar os mesmos: nas ruas, frente a frente com o cidadão, com o eleitor, olho no olho, sabendo das necessidades que cada eleitor tem”, destacou.

Quando questionado sobre as pesquisas, nas quais ele aparece na penúltima posição com 4% das intenções de voto, conforme apontaram os últimos levantamentos, o prefeito disse ainda estar seguro.

“Respeito todos os tributos, mas pesquisa não é sentença. A melhor pesquisa que nós tivemos foi pé no chão, na rua, frente a frente com cada cidadão, ouvindo cada pessoa e detalhando também aquilo que já fizemos”, declarou.

Por fim, o candidato à reeleição afirmou estar grato pelo trabalho à frente da Prefeitura de Goiânia nos últimos quatro anos, quando assumiu o mandato após a morte do então prefeito eleito, Maguito Vilela (MDB).

“O cidadão goianiense sabe a dedicação que nós tivemos durante todo este ano, e continuaremos até o final deste ano. Com certeza, a partir de hoje, vamos continuar batalhando, trabalhando para que possamos entregar a Goiânia que queremos para a população”, finalizou.