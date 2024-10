Alpinistas são resgatadas no Himalaia após três noites sem comida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma britânica e uma americana ficaram presas a quase 6 mil metros de altura em uma montanha do Himalaia por três dias até serem resgatadas.

Fay Manners, da Inglaterra, e Michelle Dvorak, dos EUA, estavam escalando a montanha Chaukhamb, no norte da Índia. Na quinta-feira (3), o casal emitiu uma mensagem de pedido de socorro por um pager, e depois disso não se teve mais notícias delas.

A barraca, equipamentos de escalada e comida que levaram foram perdidos. Os itens de sobrevivência caíram de um desfiladeiro e, sem eles, elas ficaram impedidas de subir ou descer da montanha.

As autoridades indianas informaram que a operação de resgate levou 80 horas para ser concluída. A força aérea e o exército indiano participou da ação. As duas foram encontradas em segurança, mas exaustas.

As duas haviam iniciado a jornada para subir o Chaukhama no dia 27 de setembro. ”Escalamos gelo e terrenos, dormimos em algumas saliências verdadeiramente precárias e abrimos caminho com cuidado em torno de alguns blocos muito soltos”, relatou Fay Manners nas redes sociais.

Após a perda das bagagens, ela disse ter ficado arrasada. ”Ficamos arrasada que isso tenha significado o fim da nossa tentativa após tanto esforço, e sabíamos que teríamos que lidar com aquele drama já exaustas”, contou.

Fay e a companheira já tinham experiência com escalada. A britânica é, inclusive, patrocinada por marcas como The North Face. Para a aventura, as duas também tinham permissão dos órgãos locais para escalar o pico.