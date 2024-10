Motorista de aplicativo aciona a polícia após passageiro espancar a ex e sequestrar bebê

Trabalhador percebeu que o suspeito desceu do carro muito transtornado e, após notar o que tinha acontecido, seguiu o homem e alertou as autoridades

Thiago Alonso - 07 de outubro de 2024

Motorista de aplicativo denunciou o crime. (Foto: Rovena Rosa/Reprodução)

Um motorista de aplicativo foi responsável por denunciar um caso envolvendo agressão e o sequestro de um bebê, na manhã desta segunda-feira (07), em Anápolis.

Na ocasião, o trabalhador havia deixado um cliente no destino final, localizado no Residencial Aldeia dos Sonhos.

Contudo, o passageiro saiu do carro transtornado, invadindo uma residência, onde teria espancado uma jovem, de 27 anos, e tomado o filho dela, um bebê de colo.

Após isso, o suspeito saiu correndo a pé em direção à BR-153, fugindo do local totalmente transtornado.

Diante disso, o motorista de aplicativo acompanhou o trajeto do jovem durante toda a fuga, acionando a Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao local.

Ao abordar o suposto criminoso, ele afirmou que a criança era filha dele e que foi buscá-la na casa da ex-sogra a pedido da ex-esposa.

Contudo, ao questionar as mulheres, a polícia foi informada de que as informações eram falsas e que o jovem estaria as ameaçando desde cedo.

Dentre as ofensas, ele teria chamado a ex-companheira de “vagabunda”, além de intimidá-la, dizendo que “se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”.

Diante disso, foram encontradas diversas escoriações, tanto no corpo da própria mãe da criança, quanto no do bebê.

Assim, o suspeito foi encaminhado para uma delegacia, sob grande resistência, inclusive se debatendo dentro da viatura.

Chegando lá, ele foi autuado pelos crimes de injúria, lesão corporal, lesão corporal culposa e violação de domicílio, sendo preso em flagrante.