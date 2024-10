Pai é condenado à prisão por mandar filho adolescente matar homem em MG

Ele mandou o filho adolescente matar um homem em Montes Claros (MG). O condenado foi preso em São Joaquim de Bicas (MG), a 400 km da cidade onde aconteceu o crime

Folhapress - 07 de outubro de 2024

Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um homem, de 53 anos, foi preso após ser condenado como mandante de um assassinato que aconteceu em 2006.

Ele mandou o filho adolescente matar um homem em Montes Claros (MG). O condenado foi preso em São Joaquim de Bicas (MG), a 400 km da cidade onde aconteceu o crime, nesta sexta-feira (4), por homicídio qualificado.

Em maio de 2006, um homem teria furtado um celular e se desentendido com o padrasto da vítima. O autor do furto, então, foi executado com um tiro nas costas.

As investigações apontaram que um adolescente, de 16 anos, foi o executor do disparo. O mandante do crime foi o seu pai, de 35 anos à época. Segundo a Polícia Civil, os dois são membros de uma gangue envolvida em crimes contra a vida.

A condenação do mandante do crime, porém, só aconteceu em 1º de outubro deste ano. Ele foi sentenciado a 13 anos de prisão por homicídio qualificado. Não há detalhes se o filho foi apreendido ou julgado à época do crime.

Homem foi transferido ao sistema prisional. Como a identidade não foi revelada, não foi possível localizar a defesa.