Veja como limpar o chuveiro para deixá-lo funcionando como novo

Utilizando só dois ingredientes, é possível limpar o chuveiro sem nenhum esforço

Ruan Monyel - 07 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@ap.303_)

Dentre diversas tarefas domésticas, limpar o chuveiro é uma atividade que muitas vezes é deixada de lado, mas é fundamental para melhorar o funcionamento do equipamento.

Com o tempo de uso, resíduos, sabão, mofo e calcário acabam entupindo os furinhos do chuveiro, além de deixá-lo sujo e com aspecto velho.

Porém, existe uma forma simples de limpá-lo, deixando o equipamento como novo e melhorando sua experiência no banho.

Veja como limpar o chuveiro para deixá-lo funcionando como novo.

Ultimamente, você tem reparado que o chuveiro está mais fraco do que o comum? Isso pode acontecer devido à má higienização do equipamento.

Limpar o chuveiro não parece necessário, mas é fundamental para deixá-lo branquinho, além de potencializar os jatos de água.

E para isso, existe uma técnica simples e extremamente prática que vai desentupir o equipamento e limpá-lo sem esforço algum.

A dica, compartilhada por um perfil no Instagram (@ap.303_), usa apenas dois ingredientes comuns e o resultado é extremamente satisfatório.

Para fazer em casa, é muito simples: em uma sacola plástica sem furos, adicione 200 ml de vinagre de álcool, a mesma quantidade de água e uma colher de bicarbonato de sódio.

Então, com a misturinha dentro da sacola, amarre-a no chuveiro e deixe o equipamento de molho na solução por cerca de 10 minutos.

Após esse tempo, já será possível ver a sujeira se soltando. Mexa um pouco e, então, retire a sacola e jogue o conteúdo fora.

Por fim, termine a limpeza utilizando um pedaço de papel toalha para retirar o excesso de produto e prontinho! Limpar o chuveiro nunca foi tão fácil. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas & Wesley Meninos do 303 (@ap.303_)

Curtiu a dica? Você também pode gostar:

– O segredo para limpar o box do banheiro da forma correta para que ele não fique engordurado

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!