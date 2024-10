Professor Marcos promete enfrentar sucateamento da saúde em Anápolis e acredita na virada de Gomide

Parlamentar é segundo convidado em série de entrevistas do Portal 6 com vereadores mais votados em Anápolis

Augusto Araújo - 08 de outubro de 2024

Professor Marcos (PT) foi 3º vereador mais votado nas eleições municipais de 2024. (Foto: Portal 6)

O Portal 6 entrevistou, na tarde desta terça-feira (08), Professor Marcos (PT), terceiro mais votado entre todos os 23 vereadores eleitos – com 3.422 votos.

Ele foi o segundo convidado de uma série de entrevistas com os três vereadores mais bem votados do município.

Ao jornalista Caio Henrique, o parlamentar destacou que obteve tamanho número de votos devido ao diálogo permanente com diversos setores da sociedade, atraindo muita gente para as pautas levantadas durante a campanha.

Além disso, Marcos apontou que os políticos devem sim se inserir dentro da nova realidade de tecnologias, onde a população é muito mais exigente quanto às propostas.

“Não existe mais o vereador do bairro. Ou é [da causa] da educação, da cultura, da defesa dos animais, inclusão. Ele tem que ter uma bandeira muito bem desenhada”.

O vereador pontuou também que o morador anapolino pode esperar uma repetição do trabalho feito no último mandato, lidando com questões centrais ao município – como a luta contra o aumento do IPTU, o sucateamento da saúde e o endividamento da cidade.

Por fim, Marcos afirmou que acredita em uma virada de Antônio Gomide (PT) no segundo turno das eleições municipais, diante de uma disputa com Márcio Corrêa (PL).

“O jogo está aberto e a democracia tem essas belezas”, pontuou.

O próximo e último entrevistado será José Fernandes (MDB), vereador que ficou em primeiro lugar com 4.222 votos.

As entrevistas acontecerão às 16h30, na terça (08) e quarta-feira (09), com transmissão ao vivo no canal do Portal 6 no YouTube.