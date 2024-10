Sem mencionar nome de Fred Rodrigues, Caiado alfineta adversário e chama oposição de “político de celular”

Governador usou as redes sociais nesta terça-feira (08) para falar da situação

Paulo Roberto Belém - 08 de outubro de 2024

Ronaldo Caiado, governador de Goiás. (Foto: Reprodução)

O governador Ronaldo Caiado (UB) usou as redes sociais nesta terça-feira (08) para afirmar ser “fake-news” a informação de que ele estaria buscando aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT) no segundo turno das eleições de 2024, em Goiânia.

Sem mencionar diretamente o candidato do PL, Fred Rodrigues, ele rebateu a sugestão de apoio e definiu o adversário como sendo um dos “falsos políticos de celular”.

Na sequência, ele sugere ter o posicionamento já conhecido pelo cidadãos e complementou ser um político de direita autêntico, alfinetando o adversário.

“Não sou recém convertido à direita. Nunca votei no Lula (PT), ao contrário do nosso adversário”, afirmou.

O governador ainda aproveitou o momento para criticar a atual gestão de Rogério Cruz (SD), alegando que Goiânia não suportará mais quatro anos de uma gestão “amadora”.

“Minha preocupação hoje é com o futuro da nossa cidade, que não pode ficar mais quatro anos à mercê de uma gestão amadora e irresponsável. […] Goiânia não suporta por mais quatro anos um novo ‘Rogério Cruz’ no comando da cidade”, atacou.

Caiado ainda se referiu ao adversário como uma “pessoa que nunca trabalhou na vida” e reforçou que estará apoiando de forma incondicional a candidatura de Sandro Mabel (UB).

Veja o vídeo: