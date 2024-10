Alcides mostra disposição para entrevistas e deve comparecer em debates no 2º turno

Por outro lado, integrantes da campanha de Leandro Vilela são céticos em relação a possibilidade

Pedro Hara - 10 de outubro de 2024

Professor Alcides, candidato do PL à Prefeitura de Aparecida. (Foto: Júnior Gomes)

Após não comparecer a debates e conceder poucas entrevistas durante o período que antecedeu o 1º turno em Aparecida de Goiânia, Professor Alcides (PL) dá indícios de que mudará de estratégia.

Desde a confirmação do 2º turno entre ele e Leandro Vilela (MDB), Alcides tem falado com veículos de imprensa e se mostra propenso a debater com o adversário.

“Ele entendeu que não teve benefício nenhum ao recusar os encontros com Vilela e Panda”, contou um membro da campanha de Alcides à Rápidas.

Por outro lado, integrantes da campanha de Vilela ainda estão com um pé atrás em relação a essa disposição do deputado federal.

“Ele pode muito bem confirmar e, na última hora, voltar atrás”, comentou uma fonte que trabalha ativamente na campanha do emedebista.