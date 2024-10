Oração de sexta-feira para um final de semana repleto de luz e bençãos

Gabriella Pinheiro - 10 de outubro de 2024

Imagem ilustrativa de bíblia. (Foto: Ilustração/ Freepik).

Com a proximidade do final de semana, chega também a vontade de alcançar a tranquilidade. Uma oração poderosa de sexta-feira pode garantir que os dias sejam repletos de luz e benção.

Ao repetir esses dizeres, você conseguirá ter dias regados de paz. Saiba mais lendo a matéria até o final!

Oração de sexta-feira para um final de semana repleto de luz e bençãos

Querido Deus,

Nesta sexta-feira, venho a Ti com um coração agradecido. Agradeço pelas bênçãos que recebi durante a semana e pelas lições que me ajudaram a crescer. Ao me preparar para o final de semana, peço que Tua luz ilumine meu caminho e de todos ao meu redor.

Que este tempo de descanso e renovação seja repleto de momentos de alegria, paz e harmonia. Que eu possa desfrutar de cada instante ao lado das pessoas que amo, e que esses momentos sejam marcados por risadas e amor.

Peço também que Tu me guies nas decisões que terei que tomar, trazendo clareza e discernimento. Que eu possa ser uma fonte de luz e positividade para aqueles que encontrarei, espalhando amor e esperança.

Que a serenidade do Teu Espírito Santo envolva cada um de nós, proporcionando conforto e proteção. Que os desafios que surgirem sejam superados com fé e coragem, e que as bênçãos se multipliquem em minha vida e na vida de todos.

Agradeço, Senhor, por esta nova oportunidade de recomeço a cada semana. Que este final de semana seja um tempo de renovação espiritual, um momento para recarregar as energias e refletir sobre as bênçãos que nos cercam.

Em nome de Jesus, eu oro. Amém.

