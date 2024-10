Agredido pela namorada, homem precisou ser hospitalizado e decidiu perdoar

Em depoimento à polícia ele afirmou que essa não foi a primeira vez

Beatriz Bueno - 13 de outubro de 2024

Upa Vila Esperança em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A típica calmaria de domingo em Anápolis passou longe de uma residência no Jardim dos Ipês e deu lugar a uma intensa confusão, com direito a arremesso de copo de vidro e agressões, neste domingo (13). O motivo? A suposta recusa de um homem em sair com a namorada.

Por volta das 11h, o homem, de 39 anos, que estava deitado, teria sido questionado pela companheira, de 38, sobre a possibilidade de sair, o que foi negado por ele.

A resposta não agradou a mulher que, de forma súbita, se revoltou e deu início ao alvoroço. Diante da fala, ela então começou a agredi-lo, arremessando objetos na direção dele.

Em um dado momento, a suspeita pegou um copo de vidro e o jogou na direção do homem, atingindo a cabeça dele e ocasionando um corte. Após a agressão, ela deixou o local e a Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no ambiente.

Questionado, o homem alegou não ser a primeira vez que era agredido pela namorada. Mesmo ferido, ele, porém, informou que não desejava representar criminal contra a amada.

Uma Unidade de Suporte Básico (USB) 02 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no ambiente e transportou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.