Milei envia carta a Lula e diz que irá à cúpula do G20 no Rio

MAYARA PAIXÃO

Os presidentes Javier Milei e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm data para invariavelmente se encontrar: a cúpula do G20 no Rio de Janeiro em novembro. O líder argentino enviou uma carta ao brasileiro confirmando sua participação no evento sediado pelo Brasil.

No documento, o economista ultraliberal disse que está disposto a “contribuir com a presidência brasileira para o êxito da reunião” do grupo que reúne os países com as maiores economias do mundo.

O jornal La Nacion noticiou o envio da carta, e a informação foi confirmada à reportagem por interlocutores da diplomacia brasileira. Milei e Lula, críticos um ao outro, até aqui não tiveram nenhum encontro, ainda quando dividiram espaços diplomáticos em viagens. O argentino chegou a ir ao Brasil, mas para participar de um encontro liberal e ser ovacionado, sem contato com a Presidência.