Pedreiro ensina passo a passo para fazer reboco de forma rápida e barata

Seguindo as dicas, qualquer pessoa poderá fazer a parede, sem gastar com a mão de obra

Ruan Monyel - 14 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Oliveira Construtor)

Se você está reformando ou construindo e quer economizar, existe uma forma simples e muito barata de fazer o reboco das paredes.

Embora essa pareça ser uma tarefa apenas para profissionais, com a técnica certa é possível que você mesmo faça, evitando gastos com mão de obra.

Seguindo as dicas de um pedreiro experiente, você poderá transformar sua casa sem abrir mão da qualidade do acabamento e dentro do orçamento previsto.

O reboco é uma das partes mais visíveis da obra; afinal, é ele quem reveste todas as paredes da casa e dá o acabamento necessário para a pintura.

Com o tempo, a umidade acaba estragando parte da parede, tornando necessário que novos reparos sejam feitos e, com isso, vêm os gastos.

Porém, um pedreiro experiente compartilhou em seu canal no YouTube uma forma simples e barata de fazer o reboco e economizar na mão de obra.

Segundo o profissional, para a massa, é preciso misturar seis baldes de areia, um balde e meio de cimento e um balde de argila.

Para fortalecer a massa, ele acrescenta um litro de “chapisco flex”, uma resina acrílica que aumenta a aderência da argamassa.

Depois de misturar a massa, o profissional começa o reboco na parede, utilizando uma colher de pedreiro para aplicar e alisar o produto.

Por fim, após aplicar o reboco, ele ensina outra técnica que dispensa o uso de régua, prumo ou nível para alinhar a parede e deixá-la pronta.

Basta utilizar a desempenadeira e água; assim, o serviço ficará pronto rapidamente, podendo ser feito por qualquer pessoa. Veja o vídeo:

