Segundo turno em Goiânia: Sandro Mabel marca 53,2% dos votos válidos e Fred Rodrigues 46,8%, mostra Atlas Intel

Instituto foi o que mais se aproximou do resultado no primeiro turno da capital

Augusto Araújo - 14 de outubro de 2024

Pesquisa Atlas Intel/Portal 6 aponta favoritismo de Sandro Mabel para segundo turno diante de Fred Rodrigues. (Foto: Divulgação)

A 1ª rodada da pesquisa Atlas Intel para o 2° turno em Goiânia, divulgada nesta segunda-feira (14), mostra Sandro Mabel (UB) na frente de Fred Rodrigues (PL) nas intenções de voto dos eleitores.

Conforme o levantamento, o candidato do UB marcou 53,2% dos votos válidos (ou seja, sem contabilizar os eleitores que disseram não saber em quem votariam ou que votariam branco/nulo), enquanto o nome do PL registrou 46,8%.

Com a participação de todos os entrevistados, o índice cai ligeiramente para os dois candidatos. Mesmo assim, Mabel se mantém na liderança, com 51,4% das intenções de voto, enquanto Rodrigues fica com 45,3%. Os votos brancos/nulos correspondem a 1,8%, ao passo que 1,5% não sabem em que votar.

Vale destacar que a pesquisa de intenção de votos da Atlas Intel foi a que mais se aproximou do resultado de Goiânia, sendo um dos únicos institutos que apontaram Fred Rodrigues na liderança do primeiro turno, ocorrido no dia 06 de outubro.

Metodologia

A Atlas Intel consultou 1.204 eleitores entre os dias 08 e 13 de outubro.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-08079/2024.