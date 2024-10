Goteiras, colchões encharcados e poças de água formam cenário do alojamento do Samu em Anápolis

Registros enviados ao Portal 6 mostra a situação da unidade durante as chuvas que atingiram Anápolis

Davi Galvão - 15 de outubro de 2024

Com goteiras, colchões encharcados e chão alagado, trabalhadores do Samu sofrem com as condições do alojamento. (Foto: Reprodução)

Durante as chuvas desta terça-feira (15), a cidade de Anápolis enfrentou, apenas nas últimas 12 horas, um volume pluviométrico de cerca de 130 mm, marcando a maior precipitação na cidade em meses.

Testemunhas em primeira mão desse “dilúvio” são os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que, dada a situação deplorável do alojamento, parece pouco importar se estão do lado de dentro ou a céu aberto.

Com goteiras demais para serem contadas, o chão completamente alagado, móveis e camas ensopados, imagens registradas no local mostram que está basicamente chovendo dentro do recinto.

Na filmagem em que o Portal 6 teve acesso, é possível ver os esforços dos trabalhadores em tentarem conter, em vão, o volume de água – com panos no chão para absorver o máximo possível da umidade.

Os colchões, por baixo dos lençóis dos beliches, estão completamente encharcados e impróprios para o descanso dos profissionais.

O alojamento, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek e alugado pela Prefeitura, funciona como ponto de repouso para os enfermeiros e condutores do SAMU, com ala feminina e masculina.

Apesar da situação crítica enfrentada durante esta terça, o problema estrutural não é recente, conforme fontes revelaram ao Portal 6. Servidores apontaram que de tempo em tempo, as instalações apresentam problemas relacionados.

Como as escalas acontecem no sistema 12×60 ou mesmo em 24 horas de plantão, o espaço é fundamental para o descanso dos servidores e bom funcionamento do serviço de socorro.

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis que informou que está à procura de uma nova sede para abrigar a central do Samu e que irá fazer novos reparos no telhado.

Leia nota da Prefeitura de Anápolis na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que já está à procura de uma nova sede para abrigar a central do SAMU e, para resolver a situação de imediato, irá fazer novos reparos no telhado, lembrando que a última reforma foi feita ano passado. Sobre a equipe, será feito plano de contingência para remanejamento, caso seja necessário.