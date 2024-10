Após 9 dias internado, morre em Anápolis homem que estava ajudando pedreiro

Ele estava internado no Heana, mas não resistiu e teve óbito confirmado

Gabriella Pinheiro - 17 de outubro de 2024

Wesley Antônio de Abreu, que faleceu em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Após 09 dias internado, faleceu, na última quarta-feira (16), um homem, de 39 anos, identificado como sendo Wesley Antônio de Abreu, em Anápolis.

A vítima estava internada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) desde a data do acidente, que ocorreu no dia 08 de outubro, mas não resistiu.

O motivo da fatalidade aconteceu quando o homem estava auxiliando um pedreiro na reforma de uma casa. Ao subir na laje, ele teria se desequilibrado e caído de uma altura de aproximadamente de 3 metros. O Corpo de Bombeiros foi chamado e compareceu no local.

Ele foi encontrado inconsciente pelos militares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhou a vítima até unidade de saúde, onde ficou hospitalizado mas não resistiu.

Após a confirmação do óbito, foi requisitada a realização de Exame Cadavérico da vítima.