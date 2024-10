Menina de 3 anos é baleada na cabeça no RJ

Vítima deu entrada no Hospital Fluminense, em Belford Roxo, e foi encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes

Folhapress - 18 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma menina de três anos foi baleada na cabeça após um tiroteio em Belford Roxo (RJ).

Garota foi atingida no bairro Bela Vista na noite da quinta-feira (17). Moradores compartilhavam informações sobre confrontos entre milicianos e traficantes na região no momento do ocorrido.

Criança foi hospitalizada. Ela deu entrada no Hospital Fluminense, em Belford Roxo, e foi encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

Estado de saúde é ‘gravíssimo’. Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, a menina está entubada e é acompanhada pela equipe de neurocirurgia.

Área onde criança foi baleada tem enfrentamentos armados recorrentes entre grupos de criminosos, diz PM. Segundo o órgão, nenhuma operação policial foi feita na região na noite da quinta.

O UOL buscou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber se o caso foi registrado. Não houve resposta até o momento.