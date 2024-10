Candidato à reeleição em Taboão da Serra (SP) é alvo de ataque a tiros

Delegacia Seccional de Taboão da Serra estão em campo em busca de informações que auxiliem na identificação da autoria do ataque

Folhapress - 19 de outubro de 2024

Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

BRUNO XAVIER E CARLOS PETROCILOSÃO- PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos) sofreu um ataque a tiros nesta sexta-feira (18), segundo a prefeitura do município da Grande São Paulo.

Aprígio estava em visita a bairros atingidos pelas chuvas da semana passada, que deixaram até 91 mil pessoas sem luz na cidade.

Segundo nota da prefeitura, ele foi atingido na região da clavícula enquanto estava a caminho de uma entrevista na sede da administração municipal. Ele trafegava por um trecho da rodovia Regis Bittencourt que foi municipalizado, segundo a assessoria.

Também estavam no veículo um videomaker e outro funcionário da prefeitura, mas eles não foram atingidos. Ainda não há informação sobre a motivação do ataque.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo, o carro em que estava o prefeito, um Jeep Renegade, transitava pela rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, quando um veículo Kwid na cor vermelha emparelhou e efetuou diversos disparos. A rodovia corta a cidade.

Em nota, a pasta afirmou que equipes da Delegacia Seccional de Taboão da Serra estão em campo em busca de informações que auxiliem na identificação da autoria do ataque.

O prefeito foi direcionado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, ainda em Taboão. Depois, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

No início do mês, duas vereadoras relataram terem sofrido ataques a tiros em seus veículos.

Tainá de Paula (PT), do Rio de Janeiro, disse em rede social que estava dentro de seu carro na Vila Isabel, zona oeste carioca, quando dois homens atiraram na direção das portas do veículo.

Já Janaína Lima (PP), de São Paulo, relatou que seu carro foi alvo de seis tiros enquanto estava estacionado na frente da casa de uma familiar no Jardim Souza, zona sul paulistana. A vereadora não estava dentro do veículo.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, após o atentado em Taboão, a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, manifestou “profunda preocupação” com o ocorrido e disse que não há informações oficiais sobre o estado de saúde do prefeito.

Ela disse que o atual momento é de cautela. “Aguardamos com serenidade mais detalhes sobre o ocorrido, confiando que as autoridades competentes realizarão investigação minuciosa para esclarecer os fatos.”

O Podemos reitera o repúdio a qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com o respeito, a democracia e o diálogo”, afirmou ainda.

Aprígio disputa o segundo turno na cidade contra o candidato Engenheiro Daniel (União Brasil), que terminou a primeira rodada com 48,98% dos votos válidos. O prefeito recebeu 25,93%.

O cenário é uma repetição da eleição de 2020, quando os dois também também foram ao segundo turno juntos. Na ocasião, Aprígio venceu de virada e com uma margem apertada: apenas 1.700 votos a mais que o adversário, em um universo de 153 mil eleitores.

Procurada pela reportagem após o ataque a tiros, a assessoria de Daniel afirmou que o candidato “está tomando conhecimento dos fatos” e ainda irá se manifestar.

Leia a nota da Prefeitura de Taboão da Serra

“A Prefeitura de Taboão da Serra informa que o prefeito José Aprígio da Silva foi vítima de um atentado a tiros na tarde desta sexta-feira, 18 de outubro.

O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na Nova Sede da Prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros e um projétil atingiu o prefeito Aprígio no ombro.

Após o ocorrido, o prefeito Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde segue cuidados médicos.

As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis. O prefeito José Aprígio da Silva, que concorre à reeleição neste segundo turno, encontra-se estável no momento da transferência.