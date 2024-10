Morte de aluno do colégio militar de Anápolis gera comoção: “sonhava em ser jogador de futebol”

Matheus Henrique chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e faleceu durante a madrugada

Thiago Alonso - 19 de outubro de 2024

Matheus Henrique era aluno do CEPMG Dr. César Toledo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O dia amanheceu triste para amigos e familiares do pequeno Matheus Henrique, que faleceu após ser levado ao hospital, na madrugada deste sábado (19).

O garotinho, que era aluno do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Dr. César Toledo, estava jogando bola em casa quando sofreu um acidente, causando um grave ferimento no braço. Ele foi encaminhado para o hospital e depois liberado.

Entretanto, houve agravamento. Ele chegou a ser novamente encaminhado para a unidade de saúde, mas evoluiu para o óbito nesta madrugada.

Nas redes sociais, amigos e familiares do estudante do 6º ano do ensino fundamental se comoveram com a partida precoce.

“Um garoto de ouro que tivemos a oportunidade de conviver pelos campos da vida”, comentou uma mulher.

“Nosso eterno jogador”, relembrou outra. “Descanse em paz, Matheuzinho”, disse mais uma.

O irmão da criança também se manifestou por meio de uma mensagem comovente:

“Infelizmente você se foi, meu irmãozinho que eu tanto amo. Meu Senhor o levou. A dor nesse momento não consigo escrever, mas são os planos dEle. Vou sempre guardar você no meu coração, meu jogador”, postou.

O perfil da Escola de Futebol Palmeiras Goiano, onde Matheus jogava, também se pronunciou sobre o falecimento, prestando condolências à família:

“Estamos nos despedindo de um garoto que um dia sonhava em ser jogador de futebol, mas este sonho foi interrompido aqui na terra para ele jogar no time do céu. Sentirei saudades de você, Matheus. Que Deus possa consolar sua família”, disse o comunicado.