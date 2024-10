Conheça algumas lendas impressionantes sobre a Chapada dos Veadeiros

Histórias seriam justificadas tanto por ligações espirituais, minerais especiais e coincidências geográficas

Davi Galvão - 20 de outubro de 2024

Placa indicando o Paralelo 14, na Chapada dos Veadeiros. (Foto: Reprodução)

Às margens da rodovia GO-118, entre Alto Paraíso e São Jorge, existe um lugar considerado sagrado e até mesmo sobrenatural que, além de atrair a atenção extraterrestre, reza a lenda, também funcionaria como um portal para Machu Pichu, no Peru.

Pode parecer sem sentido mas, dentre os que acreditam e são mais alinhados com esse tipo de energia, há alguns motivos que podem ajudar a corroborar tais histórias. Isso porque o local, assim como a cidade peruana, são cortadas pela linha do paralelo 14.

Segundo uma teoria mística, tanto a Chapada dos Veadeiros quanto Macchu Picchu estão conectados por essa linha, tornando os dois pontos locais de grande poder energético, o que explicaria a história do portal entre as localidades.

A história fica ainda mais interessante, ao trazer para a mesa o Jardim de Maytrea. Um dos relatos mais curiosos sobre o local é a visão de um “Templo no Plano Etéreo”, uma experiência compartilhada por visitantes do mundo todo.

Acredita-se que o Jardim tenha a capacidade não apenas de transportar pessoas para outras dimensões, mas também de curar doenças físicas e espirituais.

No Jardim, inclusive, há uma placa que indica a passagem do paralelo 14 e exibe a imagem de um extraterrestre. Para os místicos, a presença desses seres se explica pela imensa placa de quartzo no subsolo da região, que brilharia intensamente do espaço, atraindo a atenção de alienígenas.

Muitos moradores da região afirmam ter visto objetos estranhos no céu, reforçando a teoria de que o Jardim de Maytrea seria um ponto de contato frequente com seres de outros planetas.