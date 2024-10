Israel intensifica ataques no Líbano após ataque contra casa de Netanyahu

Autoridades locais ainda tentam resgatar corpos de escombros após uma ofensiva israelense que matou dezenas de pessoas

Folhapress - 20 de outubro de 2024

Primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Um dia após a residência de veraneio do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu ser atingida por um drone, Israel atacou neste domingo (20) o que diz ter sido o quartel-general de inteligência do grupo extremista Hezbollah em Beirute, capital do Líbano.

Além disso, informações da Faixa de Gaza dizem que as autoridades locais ainda tentam resgatar corpos de escombros após uma ofensiva israelense que matou dezenas de pessoas.

Ao menos 87 pessoas estão mortas ou desaparecidas após um ataque aéreo em Beit Lahiya, no norte de Gaza, na noite deste sábado (19), segundo o Ministério da Saúde no território palestino.

Essa é uma das mais altas taxas de mortes para um único ataque em meses. Israel disse que estava investigando relatos sobre o incidente.

O ataque marca uma intensificação da ofensiva israelense sobre a facção palestina Hamas em Gaza e sobre o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, no Líbano.

Na quinta (17), Israel matou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, o que abriu a possibilidade de iniciar negociações de cessar-fogo e interromper um conflito que se escala há mais de um ano no Oriente Médio.

Com a aproximação das eleições dos Estados Unidos, autoridades e diplomatas que atuam na região dizem que Israel está tentando blindar suas fronteiras por meio de ações militares e garantir que os rivais não se reagrupem.

Também se prepara para retaliar um ataque a mísseis feito pelo Irã no início do mês, embora Washington pressione para que não sejam atacadas instalações energéticas ou nucleares iranianas.

Netanyahu disse neste sábado que foi alvo de uma tentativa de assassinado pelo Hezbollah, que diz ser um representante do Irã na região.

Em uma ligação ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o premiê reiterou que Israel irá tomar decisão baseada em seus próprios interesses.

O drone foi lançado contra a casa de Netanyahu na cidade de Cesareia (norte do país), segundo autoridades locais. O premiê não estava na residência, e o ataque não provocou vítimas, disse o seu porta-voz.

Segundo a rede qatari Al Jazeera, o drone atingiu a propriedade. Autoridades israelenses, porém, não confirmam a informação. “Um drone foi disparado contra a casa do primeiro-ministro em Cesareia. O premiê e sua esposa não estavam presentes. Não houve vítimas”, limitaram-se a dizer em comunicado.

O governo de Israel rejeitou diversas tentativas dos Estados Unidos, seu principal aliado, de mediar um cessar-fogo tanto em Gaza como no Líbano.

Em Gaza, o Ministério da Saúde disse que operações de resgate após o ataque em Beit Lahiya estavam sendo dificultados por problemas de comunicação e pelas operações militares israelenses em andamento.

Israel disse que o ataque atingiu um alvo do Hamas e questionou uma contagem inicial de mortes de 73 pessoas divulgado pela facção. Quase 5.000 palestinos deixaram a região por meio de rotas designadas, segundo um porta-voz dos militares israelenses.

A ofensiva de Israel, iniciada após os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023, deixou a maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza desalojados, provocou fome e destruiu hospitais e escolas.

“Cenas horríveis que se desenrolam em Gaza, em meio a conflitos, ataques implacáveis de Israel e uma crise humanitária cada vez pior”, postou o enviado de paz da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland, na rede social X.

No Líbano, Israel intensificou o bombardeamento do sul de Beirute a partir da tarde de sábado. No domingo, disse que a sua força aérea atacou o quartel-general da inteligência do Hezbollah em Beirute, bem como uma oficina subterrânea para a produção de armas.

Jatos de combate mataram três comandantes do Hezbollah, incluindo Alhaj Abbas Salameh, uma figura importante no comando sul do grupo, disseram os militares israelenses em um comunicado.

Os militares libaneses disseram no domingo que três dos seus soldados foram mortos num ataque israelita a um veículo do exército no sul do Líbano.