Caoa anuncia marca impressionante de produção em Anápolis

Montadora conta com uma linha completa dos SUVs, com modelos elétricos, compactos e também de sete lugares

Samuel Leão - 21 de outubro de 2024

Montadora celebra a marca de 150 mil Tiggos produzidos. (Foto: Divulgação)

A Caoa Montadora alcançou um marco significativo na sua fábrica em Anápolis, ao atingir a produção de 150 mil veículos da linha, pouco mais de seis anos após iniciar a fabricação da família Tiggo no Brasil. O modelo responsável por registrar esse feito foi o Tiggo 8 PRO, que chegou ao mercado brasileiro em setembro de 2024.

A modernização da família de SUVs da CAOA Chery teve início em 2021, quando os veículos passaram a carregar o sobrenome “PRO”, trazendo novas tecnologias e design atualizado. Em 2022, os modelos 5x e 7 ganharam versões híbridas, se destacando no segmento de veículos eletrificados.

A unidade industrial de Anápolis, que concentra a produção de SUVs da linha Tiggo, também está em expansão e receberá mais de 36 mil metros quadrados adicionais nos próximos meses. A planta já produziu mais de 71 mil unidades do Tiggo 5x, cerca de 48 mil do Tiggo 7 e mais de 31 mil do Tiggo 8, consolidando sua importância no portfólio da montadora.

Além disso, a CAOA Chery trouxe ao mercado modelos importados, como o iCar, um compacto elétrico, o Sedan Arrizo 6 PRO Hybrid, e o SUV de sete lugares Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid.

A linha de SUVs da montadora também passou a ser equipada com o sistema Max Drive, um pacote tecnológico que inclui piloto automático adaptativo, assistente de congestionamento, assistência de faixa, frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, além de diversas outras funcionalidades que visam aumentar a segurança e comodidade do motorista.

Atualmente, a marca possui 146 lojas em todo o país, que seguem um padrão unificado de atendimento e layout, garantindo o aumento do número de veículos da empresa em circulação no mercado nacional.