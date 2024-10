Médico especialista traz para Anápolis canetas de emagrecimento acessíveis e protocolos que se tornaram um sucesso

Capaz de tratar obesidade de forma rápida e segura, medicamento foi aprovado pela Anvisa e tem sido altamente procurado no mercado

Publieditorial - 21 de outubro de 2024

Dr. Dennys Monteiro é especialista na área e trabalha com canetas de emagrecimento. (Foto: Divulgação)

Com o sucesso das canetas de emagrecimento, o mercado tem ficado cada vez mais procurado e preocupante. Isso porque nem todos os fornecedores podem ser confiáveis. Por isso, o médico especialista no ramo, Dennys Monteiro, traz para seus pacientes em Anápolis – de forma segura – medicações para quem anseia se livrar da obesidade.

O profissional trabalha com três marcas das canetas de emagrecimento, incluindo a Mounjaro, que é as mais buscadas no momento. O médico explicou ao Portal 6 sobre os estudos já comprovados na eficácia do medicamento.

“Além de tratar a diabetes, a obesidade também pode ser tratada com segurança e sem nenhum dano à saúde, monitorando-se os efeitos colaterais, que todo medicamento pode oferecer”, pontuou.

A grande vantagem para o uso destes produtos, para quem busca emagrecer de forma saudável, é que as canetas de emagrecimento oferecem um poder semelhante à bariátrica, que é uma cirurgia altamente invasiva.

A clínica do médico Dennys Monteiro fica localizada no edifício London Eye Offices, no setor Central de Anápolis. Lá, é possível encontrar protocolos amplamente específico para emagrecimento saudável, além de uma série de procedimentos acessíveis.

É importante frisar que todos os protocolos são realizados por médicos, enfermeiros, além do acompanhamento com nutricionista e possibilidade de cuidados home care.

É importante frisar que todos os protocolos são realizados por médicos, enfermeiros, além do acompanhamento com nutricionista e possibilidade de cuidados home care.

Ozempic e Mounjaro

As duas fórmulas medicamentosas foram idealizadas, inicialmente, para o tratamento de diabetes. No entanto, depois de inúmeros estudos científicos, ficou comprovado a eficiência da fórmula em tratamentos de obesidade, que também é considerada uma doença crônica e progressiva.

Atualmente, a patologia tem sido pontuada como autora de uma epidemia global, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). E, por isso, no Brasil, o Mounjaro (tirzepatida) recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em setembro de 2023 para auxiliar no tratamento.

De acordo com os estudos, em apenas um mês, é possível perder entre 05 a 10 quilogramas na balança, sem precisar se arriscar em cirurgias invasivas, como a bariátrica, por exemplo.

Evidentemente, existem as possibilidades de efeitos colaterais, como dores no corpo, dores de cabeça, fraqueza, constipação e náuseas. Entretanto, com um bom acompanhamento médico, é possível sim enfrentar o processo de forma segura e eficaz.