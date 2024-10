Tempestades: mais de 60 cidades em Goiás sofrem altíssimo risco e Governo de Goiás cria força-tarefa

Operação segue até fevereiro de 2025, quando são aguardadas mais de 1000 mm em diversas regiões

Gabriella Pinheiro - 21 de outubro de 2024

Chuvas podem causar queda de árvores e alagamentos (Foto: Reprodução)

Em meio ao risco da chegada de chuvas fortes que colocou 62 municípios do estado em alto risco, o Governo de Goiás implementou uma série de medidas preventivas para diversas cidades, por meio do lançamento da Operação Goiás Alerta e Solidário 2024.

A ação tem como objetivo evitar desastres causados pelos temporais, uma vez que a maioria dos municípios localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro do estado estão com previsão de precipitação mínima acumulada de 1000 mm nos próximos meses, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO).

Uma das ações será a instalação de postos da Defesa Civil Estadual nas cidades de Goiânia, Anápolis, Ceres, Águas Lindas, Itaberaí, Goianésia, Uruaçu, Porangatu, Formosa, Teresina de Goiás e Flores de Goiás.

Além disso, conforme anunciado, a operação seguirá até fevereiro de 2025, com mapeamento de áreas de risco, entrega de donativos, manutenção de estradas, monitoramento da Defesa Civil, campanhas informativas e visitas técnicas a prefeituras.

De acordo com o Governo, as ações serão coordenadas pelo Gabinete de Políticas Sociais, por meio do Goiás Social. No total, serão distribuídas cestas básicas, colchões, leite especial, filtros de barro, fraldas, cadeiras higiênicas. Também será realizado um levantamento da situação vacinal a fim de evitar a proliferação de doenças que podem ser transmitidas pela água.

Outro ponto será a disponibilização de 40 equipes da Goinfra que irão atender demandas em rodovias estaduais, e mais oito patrulhas mecânicas, com 112 máquinas, para ajudar as prefeituras na execução de serviços nas estradas municipais.

Dentre as cidades que estão com alto grau de risco, estão: Abadiânia, Adelândia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Avelinópolis, Barro Alto, Bonópolis, Buriti de Goiás, Cabeceiras, Cachoeira Dourada, Cavalcante, Ceres, Crixás, Divinópolis de Goiás, Faina, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Goianápolis e Goianésia.

Além delas, aparecem também: Guarani de Goiás, Heitoraí, Hidrolândia, Hidrolina, Iaciara, Ipameri, Israelândia, Itapaci, Itapuranga, Itauçu, Jussara, Luziânia, Mara Rosa, Mimoso de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Mutunópolis, Niquelândia, Novo Gama, Novo Planalto, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Porangatu, Porteirão, Posse, Rialma, Santa Fé de Goiás, Santa Tereza de Goiás, Santo Antônio de Goiás, São Domingos, Simolândia, Teresina de Goiás, Trombas, Uirapuru, Uruana, Uruaçu, Vila Propício.