Nos EUA, Haddad debate transição ecológica, G20 e relações bilaterais

FERNANDA PERRIN

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou na manhã desta terça-feira (22) com a diretora do Conselho Econômico da Casa Branca, Lael Brainard. Os dois discutiram o G20, grupo presidido pelo Brasil neste ano, e as relações bilaterais.

Também participaram do encontro Gabriel Galípolo, a embaixadora do Brasil Maria Luiza Viotti, Mathias Alencastro e Antônio Cottas de Freitas.

“Tem havido um interesse cada vez maior dos EUA na transição ecológica”, disse o ministro a jornalistas em Washington, onde está nesta semana para participar de reuniões do FMI, do Banco Mundial e do G20.

O ministro citou ainda um memorando assinado com a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Brainard é próxima do Tesouro e política industrial. Em uma eventual vitória de Kamala Harris, ela é vista como uma opção para secretária do Tesouro.

Segundo a Fazenda, em razão do pedido de encontro feito pela Casa Branca, a reunião prevista para o fim do dia com a agência de classificação de risco Fitch Ratings foi cancelada. Não há previsão por ora de ela ser remarcada para esta semana. Existe a possibilidade de o ministro se encontrar com a S&P.

Questionado pela reportagem, o ministro disse que minerais críticos foi um dos pontos discutidos na reunião, mas não deu mais detalhes. Disse que o principal interesse do encontro foi o plano de transformação ecológica.