“Queremos devolver a felicidade para Anápolis”, diz Antônio Gomide durante sabatina do Portal 6

Em entrevista, candidato destacou planos para saúde pública, educação e governabilidade no município

Augusto Araújo - 22 de outubro de 2024

Antônio Gomide durante sabatina do Portal 6. (Foto: Samuel Leão)

Na noite desta terça-feira (22), o candidato à prefeitura de Anápolis Antônio Gomide (PT) foi o primeiro sabatinado do Portal 6 entre os candidatos que disputam o segundo turno das Eleições 2024 no município.

Dentre as principais pautas destacadas pelo candidato, ele destacou o planejamento de ampliar o número de unidades de saúde disponíveis no município, tendo como principal enfoque o Hospital Municipal Alfredo Abrahão.

“Nós vamos abrir o Alfredo Abrahão para que se torne o hospital municipal da cidade, com pronto-socorro aberto, portas abertas sábado e domingo, para toda a população, gratuitamente e atendimento 24h”.

Gomide também criticou a forma como a saúde pública tem sido gerida nos últimos anos pelas OS’s, afirmando que “se gasta muito mal em Anápolis”.

Com isso, a intenção do candidato é de criar novos concursos públicos, para fazer um novo quadro de funcionários e criar um novo modelo de atenção à saúde.

O petista também destacou, como diferencial, que conta com a facilidade de construir diálogos com o Governo Federal, para buscar recursos à cidade, principalmente nos diálogos com o Ministério da Educação.

Dessa forma, Gomide espera “ocupar um vazio” no número de vagas em creches do município, de modo que “facilite a vida das mães que querem trabalhar e deixar o filho com segurança”.

Em relação à governabilidade em Anápolis, o candidato afirmou que o cenário atual – no qual apenas dois vereadores do PT foram eleitos e, os demais parlamentares, se dividem entre a coligação de Márcio Corrêa e a base de Roberto Naves – não seria um problema, visto que tanto o prefeito quanto os vereadores buscam o melhor para a cidade.

“O diálogo permanente, o respeito ao vereador, a forma de valorizar a liderança dele no seu bairro, é fundamental para que a gente possa ter uma boa convivência do prefeito com a Câmara Municipal”.

Por fim, Antônio Gomide relembrou os mandatos anteriores como prefeito, e pediu para que os eleitores levassem em consideração a experiência dele como gestor na hora do voto.

“Queremos devolver a felicidade para Anápolis, com cultura, com esporte e que as pessoas possam dizer que sentem orgulho de morar em Anápolis”.