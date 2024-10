“Vamos trazer a verdadeira transformação que Anápolis precisa”, afirma Márcio Corrêa em entrevista ao Portal 6

Em sabatina, candidato do PL disse que irá priorizar saúde e resolver gargalos em setores essenciais ao município

Augusto Araújo - 22 de outubro de 2024

Márcio Corrêa (PL) em sabatina ao Portal 6. (Foto: Portal 6)

O candidato à prefeitura de Anápolis Márcio Corrêa (PL), foi o segundo sabatinado do do Portal 6 em entrevistas com os candidatos que disputam o segundo turno das Eleições 2024 no município.

Durante a entrevista, o suplente de deputado federal destacou que tem a saúde pública do município como prioridade, propondo a implantação de três policlínicas e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) para buscar sanar a superlotação enfrentada atualmente.

Ele disse ser “incompreensível uma cidade do porte de Anápolis ter 45 mil pacientes aguardando para fazer uma ultrassonografia”, assim como o fato de muitos moradores terem de se deslocar para outros municípios para conseguirem atendimento.

Márcio reafirmou também que, caso eleito, irá montar um time pra zerar a fila de exames, cirurgias e consultas eletivas.” Vidas em Anápolis estão sendo ceifadas por negligência das políticas publicas de saúde oferecidas na cidade”, complementou.

Ele também criticou a má gestão no setor, afirmando a saúde fica vulnerável ao ser entregue às OS’s e que deve-se ter capacidade de regularizar e fiscalizar esse serviço essencial. “Falta responsabilidade com a saúde pública”.

Tratando sobre a educação, o candidato do PL destacou que pretende ampliar o número de vagas nas creches e pré-escolas, de modo a zerar o déficit que o município passa.

Para isso, Márcio apontou que conseguiria reduzir custos a partir de convênios com igrejas e ONG’s, além de conseguir captar recursos para criar CMEI’s a partir de emendas parlamentares.

“Anápolis é uma cidade grande que tem que parar de pensar como cidade pequena. Temos que ter propostas ousadas, descentralizar a gestão, saber delegar com pessoas técnicas e preparadas para conseguir apresentar resultados para a população”.

Dentre uma das principais parcerias das quais o candidato do PL exaltou, está o bom relacionamento com o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e uma possível parceria com o governador Ronaldo Caiado (UB)

“Acreditamos nessa parceria para fazer vários projetos, na regulação da saúde (…), dar celeridade na universalização do esgoto, dentre outras. Isso que é uma parceria, para que a gente possa resolver os grandes gargalos, problemas crônicos na cidade”.

Por fim, Márcio Corrêa apontou que Anápolis é uma cidade que possui muitos desafios para se gerir, mas que também é uma terra da qual podem surgir muitas oportunidades.

“Anápolis perdeu protagonismo em várias áreas, e é com capacidade empreendedora, de trabalho e de inteligência, que nós vamos trazer a verdadeira transformação que Anápolis precisa”.