Com radares desativados, multas em Goiânia caem até 35% em relação ao mesmo período do ano passado

Números se aproximam dos registros de 2021, ano recordista pelo baixo número de multas, em partes ocasionado pela pandemia

Samuel Leão - 23 de outubro de 2024

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Os últimos meses, em Goiânia, tiveram uma grande mudança nas estatísticas do trânsito, com uma queda percentual de até 35% no registro em alguns meses ao se comparar com o mesmo período do ano passado.

Tal diminuição se deu em razão da desativação da grande maioria dos radares de fiscalização da capital, ocorrida no dia 14 de julho, após o vencimento do contrato com a empresa Eliseu Kopp Ltda, que era a responsável pela prestação dos serviços. Para se ter ideia, em julho deste ano foram registradas 78.890 irregularidades ante 110.649 em 2023.

Nos meses seguintes, os números continuaram abaixo do habitual, com agosto registrando 87.455, contra 134.506 no ano anterior. Esse, até o momento, foi o mês com a diferença mais expressiva, representando uma queda de 35%.

Já setembro de 2024 teve 88.519 registros, enquanto em 2023 o mesmo período registrou 125.548. No ano de 2023, o total contabilizado foi de 1.556.547 registros, gerando a média mensal de 12.971.225.

Em 2024, até o momento, foi alcançado um total de 1.150.972, gerando uma média mensal aproximada de 11.509.225 multas.

Vale ressaltar que não foram divulgadas as ruas ou regiões onde os radares instalados pela empresa estão desativados.