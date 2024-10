PRF: detalhes sobre caso de motorista que abandonou carro e tentou fugir a pé de policiais em Goiás

Após abordagem, suspeito deu início a fuga que se estendeu por cerca de 40 km

Gabriella Pinheiro - 23 de outubro de 2024

Homem tenta fugir e é pego por policiais. (Foto: Divulgação/ PRF)

Uma fuga com direito a ultrapassagens perigosas e digna de filme movimentou a BR-364, em Cachoeira Alta, e a GO-206, na direção de Quirinópolis – e mobilizou uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No decorrer da fuga, a perseguição ganhou um novo desdobramento, com o suspeito chegando a abandonar o veículo e tentando fugir a pé.

A situação começou na noite de terça-feira (22), durante uma abordagem, no momento em que os agentes deram ordem de parada a um veículo Hyundai Creta, que desobedeceu e deu início à empreitada pela rodovia goiana.

Tudo ocorreu por cerca de 40 km. Durante o momento, o motorista trafegou pelas ruas realizando manobras perigosas, como ir pela contramão, ultrapassagens, além de forçar passagem entre veículos, colocando em risco a segurança viária.

O estopim foi quando o veículo se chocou contra uma cerca às margens da rodovia. A batida, no entanto, não impediu o motorista, que logo abandonou o automóvel e tentou fugir a pé. Apesar da tentativa, ele foi contido pelos agentes.

Ao verificarem o veículo, os policiais constataram que as placas estavam adulteradas e encontraram as placas originais dentro do carro e 700 kg de maconha.

O condutor – natural de Mato Grosso do Sul – teria buscado a substância em Naviraí (MS) e a transportaria para Quirinópolis. O valor recebido pelo transporte seria de R$ 15 mil.

Tanto o suspeito quanto a droga foram encaminhados até a Central de Flagrantes de Quirinópolis para as devidas providências legais.