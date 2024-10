2º turno das eleições: previsão do tempo no final de semana em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis

Dados do Climatempo apontam o período em que as chuvas devem cair nas três maiores cidades de Goiás

Davi Galvão - 25 de outubro de 2024

Chuva forte em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

Já neste final de semana, que também marca a votação do segundo turno das eleições municipais, as chuvas também deverão aparecer nas três cidades de maior eleitorado do estado.

Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis serão as cidades aptas a realizarem a segunda fase da disputa pelo cargo de prefeito e, conforme dados divulgados pelo Climatempo, deverão registrar precipitações, que também podem vir no formato de garoas.

A começar pela capital, já neste sábado, deve registrar uma variação da temperatura entre 21 °C e 31 °C, com previsão de 5 mm de chuvas, com o amanhecer nublado e as precipitações no período da tarde.

Em Aparecida, os termômetros devem registrar a flutuação entre 21 °C e 30 °C e 7 mm de volume pluviométrico, com a chuva também caindo durante a tarde.

Já em Anápolis, a média deve ficar entre 20 °C e 30 °C, com 5 mm de chuvas, que podem cair durante a manhã e a tarde.

Domingo (27)

Com relação ao dia da eleição, Goiânia deve marcar entre 20 °C e 31 °C nos termômetros, contando com uma possibilidade de 88% de precipitações, especialmente à tarde, com garoa pela noite.

Em Aparecida, a temperatura deve variar entre 20 °C e 30 °C, também com 88% de chance de chuvas, que devem vir no formato de garoa, durante o anoitecer.

Já em Anápolis, a média deve ficar entre 20 °C e 29 °C, com a possibilidade de 83% de registrar chuvas, sendo o período da manhã com uma leve garoa, que pode evoluir para um maior volume durante a tarde.