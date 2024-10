Assessoria de Márcio Corrêa se posiciona e nega vínculo do candidato com sorteios de Pix e iPhone

Candidato também não possui controle sobre o que ocorre com os conteúdos após a publicação nas redes oficiais da campanha, diz nota

Pedro Hara - 25 de outubro de 2024

Márcio Corrêa, candidato do PL à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Em nota enviada à Rápidas sobre os sorteios de Pix e iPhone que estão sendo realizados para impulsionar a campanha de Márcio Corrêa (PL), a assessoria do candidato informou que ele “não possui qualquer relação com eventos organizados por terceiros”.

Ainda segundo a campanha de Márcio, ele não possui controle sobre o que ocorre com os conteúdos após a publicação nas redes oficiais da campanha.

Rápidas revelou, na manhã desta sexta-feira (25), um esquema em que apoiadores do candidato do PL estavam utilizando grupos de WhatsApp para realizar sorteios para quem divulgasse o conteúdo do prefeitável nas redes sociais.

Confira na íntegra a nota da assessoria

A assessoria do candidato a prefeito Márcio Corrêa (PL) informa que não possui qualquer relação com eventos organizados por terceiros, nem detém controle sobre o compartilhamento de conteúdos originalmente publicados nas redes oficiais da campanha.