Andreia Rezende comemora vitória de Márcio e lamenta número de abstenções: “precisamos incentivar os votos”

Vereadora, que foi a mulher mais votada deste pleito, afirmou que a expectativa é de muito diálogo

Davi Galvão - 27 de outubro de 2024

Andreia foi a vereadora mais bem votada da cidade e apoiou Márcio na campanha. (Foto: Divulgação)

Eleita como a candidata mulher mais bem votada de Anápolis nas eleições de 2024, a vereadora Andreia Rezende (Avante) também esteve presente na comemoração do recém-eleito prefeito Márcio Corrêa (PL) e revelou quais as expectativas para o futuro da cidade e de como deve colaborar com o novo chefe do Executivo.

“Nossa expectativa é de que seja de muito diálogo, de parceria, que a gente possa juntos, com respeito, de cada uma das instituições do Legislativo, do Executivo, construir e entregar resultados para todos os anapolinos e anapolinas”, destacou.

“A gente percebeu coma vitória do Márcio Correa que a cidade de Anápolis quer mudança e transformação, e será esse o nosso trabalho, somando esforços”, continuou.

Apesar da vitória expressiva de Márcio nas urnas, tendo alcançado quase 60% dos votos válidos, Andreia lamentou o grande número de abstenções, que, neste segundo turno, chegaram a mais de 100 mil.

“Tem uma frase que eu gosto muito, até usei na minha campanha […] que é: ‘quando os bons se silenciam, os maus são quem governam’, então nós precisamos incentivar que as pessoas continuem votando”, disse, por fim.