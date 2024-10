Em Anápolis, Gomide é o primeiro a votar e diz que “fez uma campanha muito bonita”

Em entrevista coletiva, o candidato avalia ter feito uma boa campanha até aqui, estando com boas expectativas para o resultado

Anna Júlia Steckelberg - 27 de outubro de 2024

(Foto: Portal 6)

Acompanhado do vice Geraldo Espindola (Rede), Antônio Gomide (PT) acordou cedo e já registrou o voto no Colégio Galileu, no bairro Jundiaí.

Em entrevista coletiva, o candidato avalia ter feito uma boa campanha até aqui, indo as ruas e usando os meios digitais.

Além disso, o petista aproveitou o momento para reforçar a importância dos debates políticos, destacando que é através deles que o eleitor consegue esclarecimentos sobre as propostas de todos os candidatos.

Por fim, Gomide diz estar com boas expectativas para o resultado deste segundo turno.