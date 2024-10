“Enfrentando vários leões e várias feras”, diz Alcides ao comentar disputa em Aparecida de Goiânia

Candidato sinalizou tranquilidade e diz estar confiante com a vitória neste domingo (27)

Anna Júlia Steckelberg - 27 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação)

Ao adentrar o Colégio Cecília Meirelles, no Setor Santo Antônio, onde votou, o candidato à prefeitura de Aparecida de Goiânia, Professor Alcides (PL) fez uma análise sobre a jornada eleitoral de 2024.

Em entrevista coletiva, o cadidato disse que o caminho foi árduo – ‘enfrentando vários leões e várias feras’.

No entanto, ele sinalizou tranquilidade e diz estar confiante com a vitória neste domingo (27). “Encerraremos o dia com a nossa vitória”.

Assim como Fred Rodrigues, em Goiânia, o candidato estava acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

E, para completar, o senador Wilder Morais também estava ao lado do candidato ao executivo da segunda maior cidade do estado.