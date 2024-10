Gomide agradece votos e deseja sorte a Márcio Corrêa: “minha torcida é para que Anápolis dê certo”

Deputado estadual teve 75.182 votos neste segundo turno, equivalente a 41,44% do total

Isabella Valverde - 27 de outubro de 2024

Antônio Gomide, deputado estadual. (Foto: Igor Caldas)

O deputado Antônio Gomide (PT) concedeu entrevista coletiva neste domingo (27) após o resultado do segundo turno. Com 75.182 votos, equivalente a 41,44% do total, Gomide agradeceu aos eleitores pelo apoio e fez questão de desejar sucesso ao adversário Márcio Corrêa (PL), que obteve 106.263 votos, o que corresponde a 58,56%, e saiu vitorioso na disputa pela Prefeitura de Anápolis.

Em discurso, Gomide ressaltou que sai de cabeça erguida e que só se perde uma eleição quando não se participa. “A maior virtude do PT é ter coragem de enfrentar todos os pleitos e poder ir para o segundo turno para mostrar o projeto que temos para Anápolis, e temos orgulho de todos os votos que recebemos”, destacou, pontuando que a sigla teve o maior número de votos para vereador e fez dois parlamentares: Professor Marcos e Rimet Jules.

O deputado complementou que seguirá ajudando a cidade na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). “Tudo aquilo que pudermos somar e ajudar, estaremos à disposição. As coisas certas nós vamos apoiar, e as coisas com as quais não concordamos nós vamos falar. Minha torcida é que Anápolis dê certo”, sintetizou.

Foi a quarta disputa de Gomide à Prefeitura de Anápolis, que já governou a cidade por duas ocasiões. Comparado ao pleito passado, quando disputou com Roberto Naves (Republicanos), o petista aumentou em mais de 10 mil o número de votos obtidos no segundo turno.